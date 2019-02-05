7 قتلى في حريق بمبنى في باريس

المصدر: البيان الإلكتروني

اندلع حريق كبير ليلة الاثنين في مبنى في الدائرة رقم 16 بباريس ليلة الاثنين، أدى إلى وفاة 7 أشخاص وأصيب آخر بجروح خطيرة.

وذكر موقع "يوروب 1" أن الحريق شب في مبنى مكون من ثمانية طوابق وأسفر أيضا عن 24 إصابة بسيطة من بينهم اثنان من رجال الإطفاء.

وقال متحدث باسم هيئة الإطفاء إن حصيلة القتلى مرشحة للارتفاع بسبب استمرار الحريق الذي اندلع في الطابقين السابع والثامن.

ويتكون المبنى من ثمانية طوابق ويقع في الدائرة السادسة عشر بالعاصمة الفرنسية.

وأصيب 27 شخصا آخرين، من بينهم ثلاثة من رجال الإطفاء، بجروح طفيفة في الحريق.

ولم يتم الكشف على الفور عن سبب اندلاع الحريق ، فيما فتحت السلطات تحقيقا للوقوف على أسباب اندلاع الحريق.