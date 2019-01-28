بالفيديو.. مقتل 15 شخصاً في انهيار أرضي على فندق في بيرو

المصدر: البيان الالكتروني

أفادت مصدار رسمية في بيرو أن 15 شخصا قد لقوا مصرعهم السبت عندما فوجئوا بانهيار كميات كبيرة من الحجارة والطين فوق فندق حيث كانت تجري مراسم حفل زفاف جنوب شرق البلاد حسب ما أفادت به السلطات المحلية.

وقد انجرف الانهيار نحو الفندق بعد أن اخترق جدران المكان، ما أدى لمقتل 15 شخصا على الأقل وجرح 34 آخرين حسب ما قاله عمدة بلدة أبانكاي لإذاعة محلية. وأضاف المسؤول أن نحو 100 شخص كانوا ضمن المشاركين في حفل الزفاف.

ويعود سبب الكارثة وفق "يورو نيوز" إلى الأمطار الغزيرة التي تعود عليها السكان في هذه الفترة من السنة بحسب تصريحات مسؤول في الحماية المدنية لإحدى الإذاعات المحلية.

وأضاف المصدر أن 13 شخصا لقوا مصرعهم في الفندق، إضافة إلى اثنين آخرين توفيا في المستشفى متأثريْن بإصابتهما في الحادث.

وأفادت مصالح الإنقاذ بانهيار جدار كان أقيم لحماية الفندق من سقوط الحجارة أو انزلاقات التربة، ما أدى لتدفق كميات كبيرة من الطين على البناء. كما دمر الحادث أيضا جدارا آخر في الفندق ما تسبب في انهيار السقف على المدعوين لحفل الزفاف.

ولا تزال فرق المطافئ مدعومة بعناصر الشرطة والسكان تعمل على الوصول إلى الضحايا الذين لا يزالون عالقين تحت الأنقاض.