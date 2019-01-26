بالفيديو.. 200 شخص في عداد المفقودين بعد انهيار سد بالبرازيل

المصدر: د ب أ

أصبح نحو 200 شخص في عداد المفقودين بعدما انهار سد خاص بعمليات التعدين في البرازيل وتسبب في انهيار طيني ضخم، حسبما ذكرت وسائل الاعلام المحلية الجمعة نقلا عن فرقة الاطفاء.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو كميات كبيرة من الطين تتدفق عبر منطقة ريفية في بلدية برومادينهو في ولاية ميناس جيرايس بجنوب شرق البرازيل.

وتكشف الصور بحراً من الطين يغمر الطرق والمنازل، كما تقوم مروحيات الإنقاذ بانتشال الضحايا إلى بر الأمان.

وقالت وكالة الأنباء البرازيلية إن عدة أشخاص نقلوا إلى المستشفى، لكن لم يتم التأكد من حالات الوفاة.

200 شخص في عداد المفقودين بعد انهيار سد بالبرازيلhttps://t.co/SfwmEaTenD#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/71boKCzH9n — صحيفة البيان (@AlBayanNews) ٢٥ يناير ٢٠١٩