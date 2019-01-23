مصور صحفي جزائري خرج للصيد فاصطاده البحر

المصدر: إعداد: ليلى بن هدنة

لا تزال الأبحاث متواصلة عن المصور الصحفي بجريدة "لوكوتيديان دوران" كريم بن حليمة المفقود بسواحل الحل بولاية وهران في الجزائر مند 3 أيام حيث خرج ا في مغامرة لصيد السمك بمنطقة الحلزون ببلدية مرسى الكبير رفقة عدد من أصدقائه، وفي حدود الساعة السابعة مساء تعرض لحادث سقوط من فوق الصخور ليختفي عن الأنظار.

وذكر أصدقاء الضحية أن أمواج البحر العالية باغتته عندما كانوا في جولة صيد بين الصخور لتجرفه نحو البحر، أين ظل يحاول العودة لحوالي نصف ساعة من الزمن، غير أن الظلام الذي خيم على المكان منع من تحديد مكانه.

وحسب والي وهران، فقد تم الاستنجاد بمروحية تابعة للجيش الوطني الشعبي وغواصة متخصصة بأمر من قائد الناحية العسكرية الثانية، بإشراك وحدات حرس السواحل، كما تم دعم فرق الغطّاسين بـ30 غطاسا من ولايات الشلف، غليزان، مستغانم وعين تموشنت، لتكثيف الأبحاث عن الجثة التي بقيت مفقودة، حيث صعب سوء الأحوال الجوية عمليات البحث.



وقد أدى فقدان المصور الصحفي كريم، البالغ من العمر 38 سنة إلى حالة حزن وسط العائلة الصحفية بولاية وهران وكل من عرف الفقيد.