جهود متواصلة لإنقاذ طفل سقط في بئر عميقة بإسبانيا

المصدر: البيان الإلكتروني

قال عمال الإنقاذ في جنوب إسبانيا إن الجهود المتواصلة للوصول إلى صبي عمره عامين سقط في بئر عميقة قبل سبعة أيام تتباطأ مرة أخرى بسبب التضاريس الصعبة.

ونقل موقع سكاي نيوز عربية عن السلطات المحلية قولها إن أداة الحفر المستخدمة لشق فتحة رأسية موازية لفتحة المياه قد أصدمت ببقعة صخرية.

ولم يحدث تواصل مع الطفل خولين روزيلو الذي سقط في الحفرة التي يبلغ عمقها 110 أمتار يوم الأحد في منطقة ريفية الواقعة شمال شرق ملقة.

ويأمل الخبراء في الوصول إلى الطفل عن طريق حفر نفق أفقي إلى المكان الذي يعتقدون أنه محاصر فيه.

كما يأمل رجال الإنقاذ في العثور عليه على عمق 72 مترا، حيث عطل انسداد في التربة جهود إنقاذه.