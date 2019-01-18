وفاة 4 وفقدان آخرين في انهيار جليدي في جبال الهيمالايا بكشمير

المصدر: (د ب أ)

ذكر مسؤول محلي أن أربعة أشخاص لقوا حتفهم، ولا يزال ما يقدر بسبعة في عداد المفقودين عقب انهيار جليدي طمر مركبتهم في ممر بجبال الهيمالايا، بولاية جامو وكشمير الهندية اليوم الجمعة.

وقال موظف بهيئة الطرق الحدودية الهندية إن الانهيار الجليدي ضرب الشاحنة الصغيرة، التي كانت تحمل ما بين 10 و12 شخصا، عندما كانت تعبر ممر "خاردونج لا" الجبلي في منطقة "لاداخ".

يشار إلى أن ممر "خاردونج لا" يتمتع بأهمية استراتيجية، فهو يؤدي إلى معسكر "سياشن جلاسيير" الرئيسي، حيث تواجه قوات هندية وباكستانية بعضها البعض، فيما يوصف بأنه أعلى ساحة للقتال في العالم.

وقال مسؤول بالمنظمة "تم انتشال جثث أربعة أشخاص من موقع الانهيار الجليدي.

ويواصل فريق مشترك من الشرطة والجيش والهيئة، وقوة لمواجهة الكوارث بالولاية عمليات البحث".

والانهيارات الجليدية والأرضية أمر شائع في جبال الهيمالايا خلال أشهر الشتاء.