السجن 18 عاماً لقتلة بطل أولمبي بسبب مرآة سيارة

المصدر: د ب ا

صدر اليوم الخميس، حكم بالسجن 18 عاما بحق رجلين لقتلهما دينيس تين، بطل التزلج الحائز على الميدالية البرونزية الأولمبية في جمهورية كازاخستان بوسط آسيا.

ويُعتقد أن تين، الذي جاء في المركز الثالث في أولمبياد سوتشي 2014، قد تعرض للطعن، فلقي حتفه في مواجهة مع رجل كان قد سرق مرآة من سيارته في يوليو الماضي في ألماتي بكازاخستان.

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن السارق ويدعى أرمان كودايبرجينوف وشريكه الذي طعن تين بسكين مطبخ، ويدعى نورالي كياسوف، حكم عليهما بالحبس في سجن مشدد الحراسة.

ويعتقد أن مشتبها به ثالثا ويدعى زهنار توليباييفا، رافق الرجلين إلى موقع الجريمة، حكم عليه بالسجن أربع سنوات في سجن متوسط الحراسة الأمنية، وذلك لحجب معلومات عن السلطات.

وصدمت الجريمة الجمهورية السوفيتية سابقا. وقال وزير الرياضة الكازاخي، أريستانبيك محمديولي، آنذاك: "تين هو رمز تزلج لا يصدق إنه أسطورة الرياضة وفخرنا".

وقال محمديولي في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية "كاز انفورم" إن تين "توفي رغم أن أفضل الأطباء حاولوا مساعدته. لقد كان في الخامسة والعشرين فقط من عمره. إنها كارثة مروعة وظالمة".