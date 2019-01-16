الحكم بإعدام مدرس فيتنامي لإدانته بتهريب المخدرات

المصدر: د ب ا

ذكرت وسائل إعلام رسمية اليوم الأربعاء أن محكمة بشمال فيتنام أصدرت حكما بالإعدام على مدرس بإحدى المدارس لإدانته بتهريب المخدرات.

وقالت صحيفة "توي تري" الفيتنامية إن الشرطة ألقت القبض على فو با شينه /40 عاما/ في يونيو 2018 بإقليم "نجي آن" وكانت بحوزته 15 كيلوغراما من المخدرات في أعقاب تبادل لإطلاق النار مع الشرطة.

وفي يوم اعتقاله، كان شينه، الذي عُرض عليه 200 دولار لنقل كمية من المخدرات في أنحاء إقليم نجيه آن، يلتقي مهربين في الجانب الفيتنامي من منطقة غابات حدودية لنقل المخدرات داخل فيتنام، لكن الشرطة اعترضت طريق أفراد العصابة.

وعلى الرغم من أن الشرطة نجحت في القبض على شينه، فتح أفراد آخرون من العصابة النار على الشرطة ولاذوا بالفرار.

وأصيب أحد رجال الشرطة بإصابات تجعله لا يستطيع المشي إلا على كرسي متحرك.

وكانت الشرطة قد عثرت على 20 رزمة من الهيروين وسبعة كيلوغرامات من الميثامفيتامين و12 ألف قرص من مخدر "مخلق" لم يتم الكشف عنه في الموقع، من بين ذلك 15 كيلوغراما من المخدرات، التي تم العثور عليها بحوزة شينه، بالإضافة إلى قطعة سلاح.