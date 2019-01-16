السلطات الإيطالية تعثر على هيكل عظمي لمصري اختفى منذ 15 عاماً

المصدر: البيان الإلكتروني

بعد مرور 15 عاما، عثرت السلطات الإيطالية على رفات المواطن المصري عيد عبد الخالق الأدهم، الذي اختفى منذ عام 2004 في مدينة بياتشينزا شمالي إيطاليا.

ووفقاً لموقع روسيا اليوم، تم العثور على رفاته في إحدى البنايات المهجورة خلال عملية هدمها منتصف عام 2018.

مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوي العاملة، بالقنصلية المصرية في ميلانو، تابع حكاية المصري المختفي منذ عام 2004، حيث تواصل مع الشرطة الإيطالية، التي قامت بدورها بالاتصال بشقيق المختفي ويدعى سمير، وأخذت عينة من حمضه النووي "DNA" وبعد عدة أشهر قاموا بإبلاغه بأنهم وجدوا شقيقه، وظل الهيكل العظمي موجودا في مشرحة "Pavia" منذ يوليو 2018 حتى الآن، وخلال تلك المدة لم تتوصل السلطات الإيطالية بعد إلى أسباب الوفاة.

وزير القوى العاملة، محمد سعفان، وجه المستشار العمالي بميلانو عزت عمران، بمتابعة وصول رفات المتوفى لأرض الوطن، فضلا عن متابعة مستحقات أسرته لدى هيئة التأمينات والضمان الاجتماعي ولدى صاحب العمل الذي كان يعمل لديه.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة: إنه بالتواصل مع المستشار العمالي بميلانو أفاد بأن رفات المتوفى سوف يصل القاهرة على متن طائرة مصر للطيران في الساعة التاسعة مساء غد الخميس، حيث ستقلع الطائرة من ميلانو في الساعة السادسة مساء، وبذلك يسدل الستار على قصة اختفاء المصري عيد عبد الخالق الأدهم لمدة 15 عاما، ولكن من دون معرفة أسباب الوفاة.