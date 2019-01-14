العثور على مسجل صوت قمرة قيادة الطائرة الإندونيسية المنكوبة

المصدر: وكالات

أعلنت السلطات الإندونيسية الإثنين أنه تم العثور على مسجل صوت قمرة قيادة طائرة ركاب تابعة لشركة "ليون إير" تحطمت في بحر جاوا في أكتوبر، مما أسفر عن مقتل 189 شخصا كانوا على متنها.

وأكدت أن الغطاسين عثروا على الصندوق الأسود الثاني للطائرة التي تحطمت قبالة سواحل إندونيسيا في 29 أكتوبر الماضي، ما أدى إلى مقتل جميع ركابها البالغ عددهم 189.

وقال أجونج نوجروهو، المتحدث باسم قيادة الأسطول الغربي التابعة للبحرية، إن الغواصين عثروا على مسجل صوت قمرة القيادة في المياه قبالة تانجونج كاراوانج بالقرب من موقع التحطم قبالة ساحل جاوا الغربية، موضحا أن المسجل كان مدفونا تحت الطين في المياه وعلى عمق 30 مترا.

وفقدت الطائرة وهي من طراز "بوينج 737 ماكس 8" الاتصال مع المراقبة الجوية بعد دقائق من إقلاعها من مطار سوكارنو هاتا في جاكرتا في 29أكتوبر.

وكان عثر على الصندوق الأول الذي يتضمن تسجيلات المعطيات التقنية للرحلة، بعد تحطم الطائرة. وقد كشف عن وجود مشاكل مرتبطة بالسرعة.

