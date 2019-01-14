شاهد.. عاصفة ثلجية تجتاح أمريكا وتتسبب في مقتل سبعة

المصدر: البيان الالكتروني

ضربت عاصفة شتوية قوية شرق الولايات المتحدة لتصل إلى ولايات وسط الأطلسي الأحد بعد أن اجتاحت أجزاء من الغرب الأوسط، تجاوز سمك الثلوج 30 سنتيمترا، مما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص على الأقل في حوادث على الطرق السريعة السبت.

ومن المتوقع تساقط الثلوج على مساحة 2900 كيلومتر في الولايات المتحدة بدءا من ولاية كولورادو وحتى ولايات وسط الأطلسي.

وكانت العاصفة قد بدأت في شكل أمطار من المكسيك ثم تحولت إلى ثلوج. وهناك تحذيرات باجتياح عاصفة شتوية لنحو عشر ولايات أمريكية، فضلا عن واشنطن العاصمة، ما يعنى تأثر ملايين الأمريكيين بها.

وقالت السلطات إن أربعة أشخاص في ولاية ميزوري وثلاثة بولاية كانساس لقوا حتفهم في حوادث سير.

وأعلن رالف نورذام، حاكم فرجينيا حالة الطوارئ السبت تحسبا لتراكم الثلوج ومشكلات النقل وانقطاعات الكهرباء في الولاية. وقالت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية إن وسط وشمال فرجينيا ربما يشهدان تساقط ثلوج يصل سمكها إلى ما يزيد على 25 سنتيمترا.

وكان من المتوقع أيضا سقوط ثلوج كثيفة على واشنطن، يصل سمكها إلى أكثر من 15 سنتيمترا، ما أدى إلى إلغاء ما يزيد على مئة رحلة جوية كانت ستغادر مطار ريغان الوطني صباح الأحد، وفق "يورونيوز".

شاهد.. عاصفة ثلجية تجتاح أمريكا وتتسبب في مقتل سبعةhttps://t.co/Vsh7TuY0cH#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/f9zAPeaP7z — صحيفة البيان (@AlBayanNews) ١٣ يناير ٢٠١٩