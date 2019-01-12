قتلى وجرحى في اصطدام حافلة بمحطة في كندا

المصدر: (د ب ا)

لقى ثلاثة أشخاص حتفهم وأصيب 23 آخرون، عندما اصطدمت حافلة ذات طابقين بمظلة انتظار للحافلات فى محطة ويستباورو في أوتاوا أمس الجمعة.

صرح بذلك عمدة أوتاوا جيم واتسون في مؤتمر صحفي ،بحسب هيئة الاذاعة الكندية.

ووصف واتسون الحادث بأنه كان "مروعا".

من جهة اخرى، قال مستشفى أوتاوا إن سبعة مرضى كانوا في حالة حرجة، وتسعة في حالة مستقرة.

من جانبه، قال رئيس شرطة أوتاوا تشارلز بورديلو، في مؤتمر صحفي الليلة الماضية، إنه تم إلقاء القبض على سائقة الحافلة ، لكنه لم يذكر أي تفاصيل.

في وقت متأخر ليلة أمس الجمعة ، أفرجت الشرطة عن السائقه في انتظار مزيد من التحقيق.

وتابع بورديلو إنه من السابق لأوانه التكهن بالسبب وراء وقوع الحادث .

