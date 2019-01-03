يقتل ابنه ويصيب 4 أشخاص في حادث دهس

المصدر: د ب ا

ذكرت السلطات في لوكسمبورغ اليوم الخميس أن رجلا دهس مجموعة من المشاة، ما أسفر عن وفاة ابنه البالغ من العمر عامين.

وقالت متحدثة باسم الادعاء العام في لوكسمبورغ اليوم إن الرجل دهس مجموعة من خمسة أشخاص، ضمت ثلاثة بالغين، بينهما سيدتان، وطفلان.

ويعتقد أن حادث الدهس العمد له خلفية عاطفية، حيث كانت شريكة الحياة السابقة للجاني إحدى السيدتين.

وأوضح الادعاء العام أن الحادث وقع في مدينة فيلتس أمس الأربعاء، وأسفر عن إصابة الأربعة الباقين، وبينهم الطفل الآخر الذي يعاني من إصابات طفيفة. وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

وتم إلقاء القبض على الجاني /47 عاما/ المنحدر من لوكسمبورج، وهو يخضع للتحقيق حاليا بتهمة القتل.

وكانت الشرطة في البداية استبعدت وجود أي دوافع إرهابية وراء حادث الدهس.