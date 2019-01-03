بالفيديو.. إعصار ناري يجتاح هولندا

المصدر: إعداد: عبدالهاني عليوات

أفسد إعصار ناري الاحتفالات برأس السنة الميلادية في هولندا، حيث انقلبت "نار الفرح"؛ التقليد الذي تعبر به مدينة شفنينغن الهولندية عن افراحها بقدوم العام الجديد، إلى مأساة.

فككل سنة، قام سكان هذه المدينة بإشعال منصات خشبية، لكن الرياح هذه المرة حولتها إلى إعصار ناري اكتسح شواطئ المدينة بالكامل، وتطايرت الشرارات في كل مكان، ما تسبب في اندلاع حرائق عدة في أماكن قريبة من الشاطئ.

فرق الدفاع المدني أجلت المحتفلين من الشاطىء بسرعة، بحيث لم تسجل أية ضحايا.