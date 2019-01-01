الألعاب النارية تقتل شخصين في هولندا

المصدر: د ب ا

لقي شخصان حتفهما في حوادث سببتها الألعاب النارية ضمن احتفالات العام الجديد في هولندا.

وقالت الشرطة الهولندية اليوم الثلاثاء إن رجلا توفى في انفجار يعتقد أن الألعاب النارية سببته في مدينة " أنسخديه"، شرقي البلاد.

وقُتِلَ رجل آخر عشية بدء العام الجديد في "فريزلاند" بالقرب من "بحر وادن"، وتعتقد الشرطة أن الألعاب النارية كانت أيضا السبب في الحادث.

ولم تتمكن التحقيقات بعد من تحديد ملابسات حالتي الوفاة.

وامتد حريق في منتجع هولندي يطل على بحر الشمال، بالقرب من مدينة لاهاين إلى العديد من المنازل. وساعدت الرياح في امتداد الحريق وإطلاق وابل من الشرر في الهواء.

وتمكنت قوات الإطفاء من احتواء الحرائق بحلول صباح اليوم الأول من العام الجديد.