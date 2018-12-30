"إيبوني" تخلف 7 قتلى في الولايات المتحدة قبل انحسارها

المصدر: أ ف ب

لقي سبعة أشخاص على الاقل مصرعهم في حوادث مرتبطة بعاصفة ثلجية مصحوبة بأمطار غزيرة ضربت الولايات المتحدة، في حين بدأ الطقس في التحسّن السبت.

وأفادت الأرصاد الجوية أنّ العاصفة الثلجية "إيبوني" بدأت بالانحسار، إلاّ أنّه من المتوقّع أن تطال السبت ولايات نيو مكسيكو وتكساس في جنوب غرب البلاد، ومونتانا في الشمال الغربي.

وأوضحت المصادر نفسها أنّ التحذيرات من وقوع فيضانات بسبب الامطار الغزيرة رفعت في جنوب شرق البلاد.

وعادت حركة الملاحة الجوية تدريجياً إلى وضعها الطبيعي بعد يومين من الاضطرابات التي أدّت إلى إلغاء رحلات ملايين الأميركيين في فترة الأعياد.

وأفاد موقع متخصّص في رصد حركة الملاحة الجوية أنّ 150 رحلة فقط ألغيت السبت في حين تأخّرت 2100 رحلة أخرى.

وبحسب وسائل الإعلام الأميركية، فإنّ عدد ضحايا سوء الأحوال الجوية بلغ سبعة قتلى على الأقلّ، توزّعوا بين ولايات آيوا ومينيسوتا وكنساس وداكوتا الشمالية ولويزيانا وتينيسي.

وغالبية القتلى سقطوا بسبب حوادث اصطدام على الطرقات تسبّبت فيها الأحوال الجوية السيئة.