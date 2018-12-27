اتهام مسنة عمرها 86 عاماً بقتل زوجها

المصدر: د ب ا

قالت الشرطة والادعاء العام في مدينة دولمان بولاية شمال الراين فيستفاليا، اليوم الخميس، إن رجال الإسعاف عثروا على رجل مسن بلا حراك في شقته بالمدينة.

وقالت الشرطة إن مجرد النظر لوضع الشقة يرجح أن موت الرجل المسن لم يكن بسبب طبيعي.

وأكد الادعاء أن تشريح الجثة أكد وجود أثار قوية على استخدام العنف البارد.

وأشار الادعاء إلى أن الزوجة المسنة وهي في السادسة والثمانين من عمرها والتي كانت في الشقة وقت الوفاة متهمة بقوة بقتل رفيق حياتها الذي كان في نفس عمرها.

وأشار الادعاء إلى أن المرأة موجودة منذ يومين في مستشفى للعلاج النفسي.

ويحقق فريق من الخبراء المتخصصين في الكشف عن مرتكبي جرائم القتل في وفاة الرجل المسن "وستركز التحقيقات أيضا على الحالة النفسية للمتهمة في الوقت الذي يرجح وقوع الجريمة فيه، وسنحاول الكشف عن خلفياتها"، حسبما أوضح الادعاء.

وكان المسعفون قد هرعوا للشقة بعد تلقي بلاغ من شخص قريب من الرجل يفيد بأنه في حالة يائسة.