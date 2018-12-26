ارتفاع حصيلة ضحايا تسونامي في إندونيسيا إلى 430 قتيلاً

المصدر: وكالات

ذكرت وكالة التخفيف من آثار الكوارث في إندونيسيا أن حصيلة القتلى بسبب موجات المد البحري العاتية (تسونامي) التي أعقبت سلسلة من الثوارانات البركانية على مضيق "سوندا" تبلغ الآن 430 شخصا، فيما لا يزال 159 في عداد المفقودين.

وقال المتحدث باسم الهيئة سوتوبو بورو نوجروهو إن 1495 شخصا أصيبوا ونزح 21991 شخصا بسبب الكارثة التي سبقتها ثواران بركان جبل "آناك كراكاتو".

وأضاف أن عمال الإنقاذ مازالوا يبحثون في المناطق النائية بمنطقة سومور بأقصى غرب جزيرة جاوة، حيث تم نشر آلات ثقيلة للوصول إلى المنطقة بعد أن أصبحت معزولة بسبب الطرق التي لحقت بها أضرار والجسور المهشمة.

ولحقت أضرار بـ 31278 كيلومترا من الخط الساحلي في منطقتي "لامبونج" و"بانتن" واجتاحت المياه داخل البلاد لمسافة 500 متر.

ونصحت هيئة الارصاد الجوية والمناخ والجيوفزياء الإندونيسية المواطنين بالابتعاد عن المناطق الساحلية على جانبي مضيق "سوندا"، التي ضربتها أمواج مد بحري عاتية (تسونامي) مطلع الأسبوع.

وأضافت الهيئة أمس الثلاثاء أنه من المحتمل هطول أمطار غزيرة خلال اليوم على المناطق التي تحيط بجبل "آناك كراكاتو" اليوم الأربعاء.

وذكر رئيس الهيئة، دويكوريتا كارناواتي "بالتالي، نطلب من الناس أن يبقوا حذرين ويتفادوا الشواطئ أو المناطق الساحلية، داخل دائرة نصف قطرها ما بين 500 متر وكيلومتر واحد.

وخلص الخبراء إلى أن موجات تسونامي التي ضربت سواحل مضيق سوندا - الفاصل بين جزيرتي جاوة وسومطرة - نتجت بشكل غير مباشر عن الانفجارات البركانية من بركان ماونت آناك كراكاتو ، على بعد 50 كيلومترا من ساحل المضيق.