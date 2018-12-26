العثور على جثتي سائحين فرنسيين في شمال إيطاليا

المصدر: د ب ا

عُثر على جثتي سائحين فرنسيين /57 عاما/ ، الثلاثاء، في شاليه بشمال إيطاليا ، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا).

وذكرت الوكالة أن الغرفتين في الشاليه في ميرا فالي، قرب الحدود مع فرنسا ، كانتا مليئتين بأول أكسيد الكربون.

وقالت الوكالة إن موقدًا يعمل بالحطب كان مشتعلًا عندما وصلت خدمات الطوارئ إلى موقع الحادث.

وفي وقت سابق أمس الثلاثاء ، عثرت السلطات على 17 شخصا متأثرين بأول أكسيد الكربون في حانة في سانت أنجيلو لوديجيانو /نحو 30 كم جنوب شرق ميلانو/.

وينتج أول أكسيد الكربون عند حرق الفحم أو الغاز في الظروف التي يكون فيها الهواء محدودا. ويمكن أن يؤدي إلى فقدان الوعي والموت عن طريق الاختناق.