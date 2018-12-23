انتحار مراهق سعودي شنقا بسبب لعبة قتالية إلكترونية

المصدر: البيان الإلكتروني

في واقعة هي الثالثة في الخبر السعودية اقدم شاب على الانتحار شنقا بسبب لعبة إلكترونية قتالية ، وفقا لما ذكرته صحيفة " الوطن " السعودية .

وفي تفاصيل الواقعة قالت الصجيفة إن الأجهزة الأمنية في الخبر تحقق في واقعة انتحار مراهق يبلغ من العمر 16 عاما، بعد أن قام بشنق نفسه بواسطة قطعة من قماش الجينز. وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن المراهق أقدم فعلته متأثرا بإحدى ألعاب الـ«بلايستيشن» القتالية.

وتكشفت تفاصيل الواقعة عندما اكتشفت عائلة المراهق جثته صباح أمس بجوار جهاز وهو في وضع تشغيل اللعبة القتالية.

يذكر أن هذه حالة الانتحار الثالثة التي تشهدها الخبر بسبب الألعاب القتالية.