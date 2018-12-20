السلطات الكويتية توقف شخصاً استخدم درون لتهريب مخدرات

المصدر: ا ف ب

ألقت السلطات الكويتية القبض على مواطن كويتي استخدم طائرة من دون طيار في تهريب المخدرات إلى بلده من دولة مجاورة، بحسب ما أعلنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في بيان الخميس.

وضبطت السلطات أربعة كيلوغرامات من المخدرات الصناعية (أمفيثامين) وكيلوغراما واحدا من الحشيشة "بحوزة المتّهم استقدمها بواسطة درون" (طائرة من دون طيّار)، من دولة مجاورة لم تحددها.

ونشرت وزارة الداخلية الكويتية على حسابها على موقع تويتر صورة للطائرة بالإضافة إلى المخدرات المضبوطة.

وظهر في الصورة شبك أسفل الطائرة استخدمه المتّهم لنقل المخدرات.

وتعلن السلطات الكويتية باستمرار عن ضبط المخدرات في المطار أو المنافذ الحدودية، ولكنها المرة الأولى التي تعلن فيها عن إلقاء القبض على مهرب يستخدم طائرة من دون طيار.