توقيف المشتبه بهم الثلاثة في قتل السائحتين الاسكندينافيتين في المغرب

المصدر: أ ف ب

أوقفت السلطات المغربية ثلاثة من المشتبه بهم كانت تلاحقهم ا في إطار التحقيق بمقتل شابتين اسكندينافيتين في جنوب المملكة، في مراكش.

وكانت السلطات المغربية أوقفت الاثنين في مراكش مشتبها به أول ينتمي إلى "مجموعة متطرفة" بعد ساعات على العثور على جثتي الشابتين وهما نروجية ودنماركية في موقع معزول في جبال الأطلس.

وكان المحققون نشروا ليل الاربعاء الخميس مذكرة بحث عن ثلاثة مشتبه بهم كانوا لا يزالون فارين. وبحسب المذكرة فإن جميعهم يتحدرون من مراكش وأحدهم له سوابق قضائية "مرتبطة بأعمال إرهابية" بحسب معلومات حصلت عليها وكالة فرانس برس.

وأكد المصدر المقرب من التحقيق في تصريحات لوكالة فرانس برس أن "هذه التوقيفات تثبت فعالية قوات الامن".

والضحيتان هما لويزا فيسترغر يسبرسن، طالبة دنماركية (24 عاما)، وصديقتها النروجية مارين أولاند (28 عاما). وكانتا توجهتا معا لقضاء عطلة لمدة شهر في المغرب.

وكانتا في طريقهما لتسلق جبل توبقال، أعلى قمة في شمال أفريقيا (4167 مترا)، ونصبتا خيمة في مكان معزول يبعد نحو ساعتين سيرا من بلدة إمليل، وفقا لمعلومات جمعتها فرانس برس في المكان.

وعثر على جثتيهما صباح الاثنين في واد في جبال الاطلس في الموقع المعزول. وإحداهما قتلت بالسلاح الابيض كما قالت السلطات فيما الثانية قطع رأسها بحسب مصدر مقرب من التحقيق.

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