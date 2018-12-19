هروب الآلاف من حريق دمر 600 منزل بالبرازيل

المصدر: (د ب أ)

هرب آلاف الأشخاص من حريق دمر حوالي 600 منزل خشبي في إحدى غابات الأمازون بالبرازيل، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية الثلاثاء.

ويعتقد أن الحريق، في مدينة ماناوس، اندلع بسبب انفجار قدر يعمل بضغط البخار ، وفقا لوكالة أنباء البرازيل (برازيليا). وساعدت الرياح القوية في انتشار النيران.

وذكرت صحيفة (ايه كريتيكا) اليومية المحلية أن 17 مصابا تلقوا العلاج الطبي، معظمهم بسبب استنشاق الدخان.

واستخدم حوالي 100 من رجال الإطفاء 14 مركبة وأكثر من 100 لتر من المياه لمكافحة الحريق، وفقا لـ(برازيليا).

وعُرضت على مئات الأسر إقامة مؤقتة في مدرستين ومركز اجتماعي.



