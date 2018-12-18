الأردن يتسلم من تركيا رجل أعمال مطلوب عبر الإنتربول"

المصدر: البيان الإلكتروني

تسلم الأردن من السلطات التركية مساء الإثنين رجل أعمال أردني متهم بـ "قضية فساد"، بحسب ما أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الأردنية جمانة غنيمات.

وقالت غنيمات في بيان إن "الحكومة والاجهزة الأمنية تمكنت من استلام المتهم الفار من وجه العدالة عوني مطيع، وذلك من خلال المتابعة المستمرة والتواصل والتنسيق مع السلطات التركية المعنية"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية.

من جهته، كتب رئيس الوزراء عمر الرزاز في تغريدة على تويتر "مطيع في قبضتنا وللحديث بقية".

وعوني مطيع رجل أعمال أردني معروف ارتبط اسمه بما يعُرف باسم "قضية تصنيع الدخان وتزييف علامات تجارية وتهريبه". وقد غادر الأردن في يوليو الماضي. وكانت السلطات الأردنية داهمت مصنع السجائر وضبطت حاويات محملة بالتبغ المعد للتصنيع، بالإضافة إلى أجهزة لصناعة الدخان وتزوير ماركات عالمية.

وفي أغسطس الماضي، أدرج الأردن عوني مطيع على لائحة الانتربول بعد احالة ملفه الى محكمة أمن الدولة.

وقالت غنيمات إن "جميع الجهات المعنية استطاعت وبعد جهود كبيرة ومتابعة مستمرة وحثيثة على مدى عدة أشهر من تحديد مكان المتهم وتوقيفه بتعاون مشكور من السلطات التركية المختصة".

وأكدت أن "هذه الجهود جاءت (...) انطلاقا من الإرادة القوية لترسيخ دولة القانون وتحقيق العدالة للجميع واجتثاث الفساد من جذوره وحماية مقدرات الدولة الأردنية".

ونشرت الحكومة صورتان لمطيع الأولى وهو يرتدي ملابس مدنية والثانية وهو بملابس السجن الزرقاء الفاتحة ويداه مكبلتان.

وحذرت غنيمات من أن "يد العدالة ستطال جميع الخارجين عن القانون وكل من تسول له نفسه التطاول على المال العام كائنا من كان، وملاحقة الفارين منهم في كل مكان وجلبهم ليحاكموا أمام القضاء الأردني العادل".