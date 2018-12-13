موظف مفصول يحتجز زميلتين بقوة السلاح في ألمانيا

المصدر: د ب ا

احتجز مسلح امرأتين لفترة مؤقتة داخل مكتب شركة بمدنية اشافنبورج بولاية بافاريا، جنوبي ألمانيا.

وقال متحدث باسم الشرطة اليوم الخميس إن الرجل كان موظفا في الشركة في السابق، وإنه تمكن من دخول المكتب وهو يحمل مسدسا.

وغادرت المرأتان بعدما احتجزهما زميلهما السابق لمدة قاربت الساعتين، ثم تحصن الرجل داخل المكتب في أعقاب ذلك.

وأجرت مجموعة تفاوض تابعة للشرطة اتصالات مع الرجل، وقد طوقت قوات خاصة المبنى السكني الذي يقع المكتب في طابقه الأرضي.

وأوضح المتحدث أن الرجل كان قد ظهر في المكتب في الساعة الثامنة صباحا. وفور ظهوره، أخطرت إحدى المرأتين قوات النجدة، وتفيد الشواهد الأولية للمحققين بأن الشركة كانت فصلت الرجل، ما أدى إلى نزاع بين الجانبين.

وأصيبت المرأتان بصدمة، حسبما ذكر المتحدث باسم الشرطة، مضيفا أن خدمة الإسعاف تقوم على رعايتهما.

وأكدت الشرطة أن الحادث ليس له علاقة بالهجوم الذي استهدف سوقا لعيد الميلاد في ستراسبورغ بفرنسا.

وكانت الشرطة الألمانية امتنعت في البداية عن ذكر أي تفاصيل تتعلق بمهمة الانتشار في موقع الحادث لأسباب تتعلق بالتحقيق.