الشرطة الألمانية تبحث عن منفذ هجوم ستراسبورغ وشقيقه

المصدر: د ب ا

تواصل الشرطة الاتحادية في ألمانيا جهود البحث عن منفذ هجوم ستراسبورغ المشتبه به شريف س. وشقيقه سامي.

وقالت متحدثة باسم إدارة الشرطة الاتحادية في مدينة كوبلنتس الألمانية اليوم الأربعاء إن الشرطة تشدد لذلك أيضا منذ ساعة مبكرة من صباح اليوم، الرقابة على الحدود مع فرنسا على نطاق 30 كيلومترا في ولايتي زارلاند وراينلاند-بفالتس.

وأشارت المتحدثة إلى أنه يتعين على سائقي السيارات، توقع تأخر محتمل بسبب إجراءات تفتيش المركبات.

يذكر أن المشتبه به أطلق النار حوله في مدينة ستراسبورغ الفرنسية مساء أمس الثلاثاء، وهاجم أفرادا بسكين أيضا.

وفر المشتبه به الفرنسي، المنحدر من أصول شمال أفريقية، عقب تنفيذ الهجوم.

وبحسب بيانات الادعاء العام الفرنسي، قُتل شخصان خلال الهجوم، وأصيب آخر بموت دماغي.

وتتحدث الشرطة عن إصابة 12 شخصا آخرين.

وبحسب بيانات القضاء الألماني، قضى المشتبه به عدة سنوات في السجن بألمانيا، وذلك على خلفية إدانته بالسطو في عدة جرائم.