الإعدام لصيني قتل 15 شخصاً دهساً وطعناً

المصدر: د ب ا

ذكرت وسائل إعلام رسمية صينية اليوم الأربعاء أن حكما بالإعدام صدر بحق رجل في وسط الصين بعد إدانته باستخدام سيارته الرياضية متعددة الأغراض في اقتحام ودهس حشد من الأشخاص قبل أن يسدد طعنات لعدد من الأشخاص أيضا في هجوم أسفر عن مقتل 15 شخصا في 12 سبتمبر الماضي.

وأصيب 43 من الأشخاص الآخرين في الهجوم الذي وقع في مدينة هينجيانج بإقليم هونان.

وبعد أن اقتحم الرجل وبصورة متعمدة الحشد بسيارته في ساحة عامة، واصل الهجوم بطعنهم باستخدام مجرفة وسكين، حسبما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا".

وأصدرت محكمة الشعب المتوسطة في هينجيانج حكما بالإعدام ضد الرجل بعد إدانته بتهمة "تعريض الأمن العام للخطر بوسائل خطيرة".

يشار إلى أن المدن الصينية تعتبر آمنة نسبيا مقارنة ببلدان أخرى، ولكن أحيانا ينفذ أشخاص هجمات باستخدام مركبات أو سكاكين، حيث إن هناك قيودا مشددة على الأسلحة النارية. ويقال إن المهاجمين عادة ما يكونون مصابين بأمراض عقلية أو يضمرون في أنفسهم ضغائن ضد المجتمع.