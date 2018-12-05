اعتقال أسترالي للاشتباه في قتله زوجته قبل 36 عاماً

المصدر: د ب ا

ألقت الشرطة الأسترالية القبض على رجل أسترالي اليوم الأربعاء للاشتباه في قتله زوجته التي اختفت من منزلهما قبل 36 عاما.

وألقي القبض على كريس داوسون /70 عاما/ في جولد كوست بولاية كوينزلاند على خلفية اختفاء زوجته لينيت جوي داوسون عام 1982، حسبما ذكرت شركة "نيو ساوث ويلز" في بيان.

ومثُل أمام المحكمة التي رفضت طلب الإفراج عنه بكفالة. وتقدم محققون في نيو ساوث ويلز بطلب تسليمه إلى سيدني.

وكانت لينيت داوسون في الثالثة والثلاثين من عمرها عندما اختفت من شواطئ سيدني الشمالية، تاركة وراءها ابنتين صغيرتين.

وفي سبتمبر بدأت الشرطة بالحفر في منزل الزوجين بضاحية بايفيو في سيدني لكنها لم تعثر على رفات أو أشياء ذات أهمية.

وقضت تحقيقات في عامي 2001 و2003، بأن لينيت داوسون قُتلت على يد زوجها، لكن ممثلي الادعاء رفضوا اتهامه، مشيرين إلى عدم كفاية الأدلة.

وقالت الشرطة إن المحققين قرروا في 2015 إعادة التحقيق في ملابسات اختفائها وعملية القتل المشتبه بها.

لكن لم يتم العثور على جثتها مطلقا، وتقول الشرطة إن المحققين واثقون في قضيتهم.