زلزال قوي يضرب ألاسكا وتحذير من تسونامي

المصدر: ■ لوس أنجليس - أ.ف.ب

أعلنت الوكالة الجيولوجية الأميركية، أن زلزالاً بقوة سبع درجات ضرب صباح أمس جنوب ألاسكا، ما دفع السلطات إلى توجيه تحذير من احتمال حصول تسونامي في هذه المنطقة.

وأضاف المصدر نفسه، أن سكان انكوراج عاصمة الولاية شعروا بقوة الزلزال، إلا أنه لم يبلغ عن سقوط ضحايا ولا عن تسجيل أضرار جسيمة.

وتم تبادل صور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر فيها بعض الطرقات وقد تشققت، ومنازل تصدعت من دون أن تتهدم. ووقع الزلزال على عمق 41 كلم. ونقلت صحيفة انكوراج ديلي نيوز، أبرز صحف الولاية، أن الهزة كانت قوية إلى درجة إيقاع الأغراض عن الرفوف في المحلات.

وجعل الأبنية تهتز في هذه المنطقة من الولاية. وبثت قنوات التلفزيون المحلية، أشرطة فيديو ظهرت فيها رفوف في محلات تجارية وقد بدت فارغة بعد أن وقعت الأغراض التي كانت عليها أرضاً، كما بدت عواميد إضاءة على الطرقات وهي تهتز بشدة. وأغلقت جامعة ألاسكا في انكوراج أبوابها ودعت كل العاملين غير الأساسيين فيها إلى المغادرة.