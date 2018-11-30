زلزال قوي يهزّ مدينة أنكوريدج في ألاسكا الأميركية

المصدر: د ب أ

ضرب زلزال قوي جنوبى ألاسكا اليوم الجمعة ما أدى إلى اهتزاز مدينة أنكوريدج وأثار مخاوف من حدوث أمواج مد بحرية عاتية "تسونامي".

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الاميركية أن الزلزال وقع عند حوالي الساعة 8.30 صباحا (1730 بتوقيت جرينتش) وبلغت قوته المبدئية 6.7 درجة على مقياس ريختر.

وكان مركزه على بعد 11 كيلومترا شمال غربى انكوريدج وعلى عمق بلغ نحو 43 كيلومترا، وفقا للهيئة.

وتم إصدار إنذار طوارئ بشأن تسونامي، وذلك وفقًا لما ذكرته قناة "دبليو تي يو يو" التليفزيونية في أنكوريدج.

وتمت مطالبة المواطنين بالذهاب إلى أراض مرتفعة بسبب خطر تسونامي على الساحل.

غير إن تحذيرا أصدره مركز التحذير من أمواج تسونامي في المحيط الهادي قال إنه لا يوجد تهديد لتسونامي. وما زال المسؤولون يراقبون الوضع.