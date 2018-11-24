مصرع 28 شخصاً في سقوط حافلة بمجرى مائي في الهند

المصدر: وكالات

قضى 28 شخصا على الأقل بينهم أطفال غرقا السبت بعد سقوط حافلتهم في مجرى مائي في الهند، بحسب الشرطة، في مأساة جديدة على الطرقات الهندية التي تعد من الأخطر في العالم.

وقالت الشرطة إنها انتشلت 28 جثة من حافلة نقل خاصة بعد أن انحرفت عن الطريق وسقطت في مجرى للمياه في محافظة مانديا في ولاية كارناتكا في جنوب البلاد.

وقال شرطي في الموقع إن العديد من الضحايا هم تلاميذ كانوا في طريقهم للعودة إلى منازلهم.

وقال الشرطي إن بين الأشخاص الثمانية والعشرين الذين لقوا مصرعهم العديد من الأطفال.

ولم تكشف الشرطة عدد الركاب الذين كانوا على متن الحافلة أو أسباب الحادثة لكنها قالت إن السائق كان مسرعا على ما يبدو.

وقالت وسائل إعلام محلية إن نحو 35 شخصا كانوا على متن الحافلة.



