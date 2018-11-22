مقتل 6 أشخاص إثر اصطدام شاحنة نفط بعدد من المنازل في جنوب فيتنام

المصدر: وكالات

لقى ما لايقل عن ستة أشخاص حتفهم عقب اصطدام شاحنة نفط بعدد من المنازل في جنوب فيتنام صباح اليوم الخميس، مما أدى لاندلاع النيران بها.

وذكر موقع "فين اكسبريس" الإخباري أن الشاحنة، التي كانت تسير على طريق 13 العام اصطدمت بعربة ريكشا في منطقة شون ثانه بإقليم بينه فوك، وانقلبت عقب أن اصطدمت بعامود كهرباء.

وبعد ذلك اندلعت النيران في الوقود الذي سال على الأرض، واحرقت19 منزلا أثناء نوم السكان.

وتردد أن ستة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب العشرات بحروق خطيرة. وأصيب سائق الشاحنة بحروق خطيرة، في حين أصيب سائق عربة الريكشا بإصابات طفيفة.