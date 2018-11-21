شاهد.. ثوران بركان النار في غواتيمالا

المصدر: البيان الالكتروني

ثار بركان "إل فويغو" للمرة الخامسة منذ بداية العام الجاري، بالقرب من عاصمة غواتيمالا مناغوا على ارتفاع 3763 متراً، ليقذف بحممه الملتهبة لعلو 500م، وينشر رماده الكثيف ويبثّ الرعب والفزع في نفوس السكّان البالغ عددهم 4 آلاف نسمة، الذين بدأوا بمغادرة المناطق القريبة منه ريثما تهدأ ثورته المدمّرة.

وكان البركان "إل فويغو" خلال ثورته قبل الأخيرة، والتي حدثت في الثالث من شهر يونيو الماضي، دمّر بلدة سان ميغيل لوس لوتيس بالكامل، ما خلف حينها 194 قتيلا، وفق (BFMTV).

يذكر أن بركان "إل فويغو" أو "بركان النار" ترجمة عن الاسبانية، يعدّ أنشط بركان في أميركا الوسطى.