هرب من الشرطة .. فدهسته طائرة ركاب

المصدر: وام

لقي شخص مصرعه دهسا تحت عجلات طائرة أثناء إقلاعها من مطار "شيريميتيفو" الدولي في العاصمة الروسية موسكو.

وذكر المكتب الصحفي لمطار "شيريميتيفو" الدولي في بيان له أن " طائرة ركاب من طراز بوينغ 737 اصطدمت بجسم غريب عند تحركها على المدرج وفي طريقها للإقلاع في رحلة من موسكو إلى أثينا وقد تبين أنها جثة تعود لرجل أرمني يبلغ من العمر 25 عاما كان قد وصل إلى موسكو من مدريد بعد أن أبعدته السلطات الإسبانية عندما افتعل شجارا أثناء الرحلة ولكنه فر من الشرطة الذين أوصلوه إلى الطائرة المتوجهة إلى بلده وهرب باتجاه المدرج، حيث دهسته طائرة البوينغ 737 التي كانت في طريقها للإقلاع ".