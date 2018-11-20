مقتل وإصابة 126 شخصاً في تفجير انتحاري بأفغانستان

المصدر: د ب ا

قال مسؤولون في أفغانستان اليوم الثلاثاء، إن 43 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في الانفجار الذي وقع في تجمع ديني بالعاصمة الأفغانية كابول.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الأفغانية وحيد الله مجروح اليوم الثلاثاء، إن الانفجار أسفر كذلك عن إصابة أكثر من 83 جريحا، بينهم 24 في حالة خطرة.

وقال نجيب دانيش المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية إن الانفجار وقع في قاعة احتفالات قرب مطار كابول، في تجمع نظمته منظمة دينية.

وأضاف دانيش إن الاحتفال كان بمناسبة ذكرى مولد النبي محمد، صلى الله عليه وسلم، في العاصمة الأفغانية، عندما فجر المهاجم الانتحاري نفسه بداخل القاعة.

وقال شهود عيان لمحطة تولو نيوز التلفزيونية المحلية إن 1000 شخص على الأقل كانوا داخل القاعة عندما وقع الانفجار.

وأدان الرئيس الأفغاني أشرف غني الهجوم في حين أعربت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان (يوناما) عن غضبها من التفجير.

ولم تعلن بعد أي مجموعة مسؤوليتها عن الهجوم.

ويعد التفجير الذي وقع اليوم الثلاثاء، الهجوم العشرين الذي يقع على نطاق واسع في كابول هذا العام وحده.

وقد أسفرت تلك الهجمات عن مقتل ما يقرب من 490 شخصًا وإصابة أكثر من 930 آخرين.