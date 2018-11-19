البحث عن 1000 مفقود في أسوأ حريق غابات بكاليفورنيا

المصدر: وكالات

مشطت أجهزة الطوارئ الأنقاض المتفحمة التي خلفها حريق الغابات الأسوأ من حيث عدد القتلى بولاية كاليفورنيا الأميركية بحثاً عما يقودهم إلى قرابة ألف شخص يعتقد أنهم مفقودون، بينما أحرزت فرق الإنقاذ تقدما في السيطرة على الحريق.

وقال مكتب قائد شرطة مقاطعة بيوت مساء الأحد إنه تم انتشال رفات 77 شخصا، وخفض المكتب عدد المفقودين إلى 993 بدلا من 1276. ولم يكشف تفاصيل أخرى.

وشب حريق كامب فاير في شمال كاليفورنيا في الثامن من نوفمبر وسرعان ما أتى على بلدة باراديس الجبلية التي يبلغ عدد سكانها نحو 27 ألف شخص وتبعد نحو 145 كيلومترا إلى الشمال من سكرامنتو عاصمة الولاية.

وقال مسؤولون إن الحريق أتى على نحو 150 ألف فدان وتم احتواؤه بنسبة 65 في المئة بحلول مساء أمس الأحد. وأنعشت توقعات هبوب عاصفة مطيرة قوية بدءا من مساء الثلاثاء الآمال في ارتفاع هذه النسبة.

لكن المسؤولين قالوا إن احتواء الحريق بالكامل غير متوقع قبل يوم 30 نوفمبر.

وقد تزيد الأمطار صعوبة تمشيط الرماد والتربة على فرق الطب الشرعي التي تبحث عن عظام الضحايا. كما قد تتسبب العاصفة، التي يتوقع أن تكون مصحوبة برياح تتراوح سرعتها بين 24 و32 كيلومترا في الساعة، في مشاكل للسكان الذين تم إجلاؤهم، إذ يقيم المئات منهم في خيام وسيارات.

وإلى الجنوب من سكرامنتو بالقرب من ماليبو، يتوقع أيضا هطول المطر على حريق آخر هو وولزي فاير الذي قتل ثلاثة أشخاص وبلغت نسبه احتوائه 88 في المئة أمس الأحد.