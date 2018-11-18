تحطم طائرة استطلاع فرنسية في النيجر

المصدر: أ ف ب

تحطمت طائرة استطلاع بلا طيار طراز "ريبر" تابعة للجيش الفرنسي بالقرب من قاعدة نيامي الجوية لدى عودتها من إحدى المهمات، من دون أن يتسبب ذلك في إصابات، وفق ما أفادت هيئة الأركان الفرنسية السبت.

وقال الكولونيل باتريك شتايغر، المتحدث باسم الهيئة لوكالة فرانس برس، إن الحادث حصل ليل الجمعة السبت خلال مرحلة الهبوط، مشيرا إلى عدم وجود ضحايا.

ولفت إلى أنّ حطام الطائرة قد عثر عليه "على بُعد بضعة كيلومترات من نيامي".

وتابع "سبب التحطّم غير معروف في هذه المرحلة. هناك تحقيق جار".

تملك فرنسا حاليًا 4 طائرات "ريبر" أميركية الصنع في نيامي من أجل مراقبة المجموعات المتطرفة في منطقة الساحل.