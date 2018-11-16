مقتل 11 شخصاً مع وصول الإعصار جاجا لجنوب الهند

المصدر: (رويترز)

قال مسؤولون في ولاية تاميل نادو بجنوب الهند إن الإعصار جاجا وصل اليابسة في ولاية تاميل نادو بجنوب الهند اليوم الجمعة مما أدى إلى مقتل 11 شخصاً على الأقل واقتلاع الأشجار وإسقاط أعمدة الكهرباء بعد إجلاء أكثر من 80 ألف شخص إلى مناطق آمنة.

وقال كيه.جيه راميش المدير العام لهيئة الأرصاد الحكومية لرويترز إن الإعصار وصل اليابسة في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة لكنه فقد بعضا من قوته مع تحركه إلى الداخل.

وذكر مسؤول من هيئة إدارة الكوارث في ولاية تاميل نادو إنه تم التأكد من مقتل 11 شخصاً.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه لأنه ليس مخولاً للحديث مع الإعلام إن حكومة الولاية أقامت أكثر من 470 مخيماً للإغاثة وأجلت أكثر من 80 ألفا من منازلهم في المناطق المعرضة للخطر.

وأعلنت حكومة الولاية عن دفع تعويضات قيمتها مليون روبية (14 ألف دولار) لأسر القتلى.