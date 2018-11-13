الفيضانات تودي بحياة 3 أشخاص في الأرجنتين

المصدر: (د ب أ)

لقي ثلاثة أشخاص حتفهم واضطر أكثر من ألفي شخص لإخلاء منازلهم، وسط فيضانات تسببت فيها عواصف مطيرة في الأرجنتين.

وغرق طفل يبلغ من العمر 8 أشهر عندما غمرت المياه منزل أسرته في لا ماتانزا على مشارف بوينس آيرس الاثنين، وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام المحلية الثلاثاء.

وبشكل منفصل، قتل شخصان بعد أن انهار منزلهما في مدينة فيلا كونستيتاسيون في مقاطعة سانتا في المجاورة، وفقا لوكالة أنباء (تيلام).

وأدت الأمطار الغزيرة التي هطلت على المنطقة منذ يوم السبت إلى فرار أكثر من 2000 شخص من منازلهم. كما أضرت الفيضانات بالمناطق الزراعية وقطعت الطرق.

صحيفة "لافوز" أن طائرة تشيلية كانت في طريقها من مدينة قرطبة الأرجنتينية إلى سانتياجو دي تشيلي اضطرت إلى العودة بسبب عاصفة ثلجية أمس الاثنين.