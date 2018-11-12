العثور على جثة الطفلة المفقودة في الأردن

المصدر: ا ف ب

أعلن الدفاع المدني الأردني اليوم الاثنين انتهاء عمليات البحث والتمشيط التي أعقبت سيول يوم الجمعة بعد العثور على جثة طفلة مفقودة جرفتها السيول في محافظة مادبا جنوب عمان بما يرفع عدد الضحايا إلى 13 شخصا.

وقال مدير عام الدفاع المدني الأردني اللواء مصطفى البزايعة في تصريحات للتلفزيون الأردني إن فرق الإنقاذ تمكنت من "العثور على جثة الطفلة المفقودة في مادبا".

وأكد "انتهاء عمليات البحث في منطقة وادي الهيدان بعد العثور على جثة الطفلة المفقودة" التي سحبتها سيول جارفة الجمعة. وتقع منطقة وادي الهيدان في محافظة مادبا على بعد نحو 35 كلم جنوب عمان.

وكان البزايعة أكد الأحد أن أكثر من 500 عنصر من كوادر الدفاع المدني يشاركون في عمليات البحث عن الطفلة المفقودة التي جرفتها السيول في منطقة الوالة في محافظة مادبا جنوب عمان.

ولقي 13 شخصا، بينهم الطفلة التي عثر على جثتها اليوم الاثنين، حتفهم بينهم غطاس من الدفاع المدني في سيول خلفتها امطار غزيرة في الاردن ليل الجمعة السبت.

والضحايا هم ثمانية أشخاص لقوا حتفهم في مادبا وطفلة في معان (212 كلم جنوب عمان) وأربعة في ضبعة (47 كلم جنوب عمان).

كما أصيب 29 شخصا بجروح بينهم أربعة من عناصر الدفاع المدني وأربعة من الامن العام.

وشهدت محافظة مادبا ومدينة البتراء الأثرية وصحراء وادي رم ووادي موسى والجفر في الجنوب ومناطق أمطارا غزيرة وسيولا جارفة ليل الجمعة الماضي.

وكان 21 شخصا لقوا حتفهم قبل اسبوعين غالبيتهم تلاميذ مدرسة كانوا في حافلة جرفتها سيول تسببت بها أمطار غزيرة في منطقة البحر الميت 50 كلم غرب عمان.

وبعد أسبوع من الحادث قدم وزير التربية والتعليم الأردني عزمي محافظة ووزيرة السياحة والآثار لينا عناب استقالتيهما.