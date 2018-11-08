الشرطة الأسترالية تبحث عن صبي بعد وفاة أسرة على الطريق

المصدر: د ب ا

ذكرت الشرطة الأسترالية، اليوم الخميس، أن البحث جار عن صبي يبلغ من العمر 12 عاما، بعد العثور على أسرة شابة ميتة بالقرب من سيارتها المعطلة في منطقة نائية بأستراليا.

وقد تم العثور على جثتي اثنين من البالغين، يبلغ كل منهما 19 عاما، وابنهما البالغ من العمر ثلاثة أعوام، في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، على طريق بعيد يقع بالقرب من ويلورا، على بعد نحو 300 كيلومتر شمال أليس سبرينجز في الإقليم الشمالي.

ويجري الآن بحث جوي وبري مكثف عن طفل يبلغ من العمر 12 عاما، يعتقد أنه كان راكبا في السيارة، بعد أن تلقت الشرطة معلومات من أفراد آخرين من الأسرة.

ولم تستطع الشرطة أن تحدد ما إذا كان الصبي له علاقة بالأسرة الميتة أم لا.

وكانت آخر مرة شوهدت فيها العائلة وهي تغادر ويلورا، يوم الجمعة الماضي، وكانت في طريقها إلى يارا يارا. وقد تم العثور على الجثث الثلاث على بعد 4.5 كيلومترات من السيارة، إلى جانب بقايا طعام وماء.

وقالت الشرطة إن التحقيقات لا تتعامل مع الجثث بوصفها جريمة مشتبه بها، كما تستبعد أن يكون الضحايا قد تعرضوا لحادث تصادم بالسيارة، ولكن الشرطة تحقق فيما إذا كان الحادث له علاقة بارتفاع درجات الحرارة.

ووفقا لمكتب الأرصاد الجوية الأسترالي، فقد تجاوزت درجات الحرارة في المنطقة 40 درجة مئوية في الأيام الأخيرة.

يذكر أن الأسبوعين الماضيين كانا قد شهدا حالتي وفاة أخريين، يشتبه في تعلقهما بالتعرض للجفاف في شمال أستراليا.