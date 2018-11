مقتل 6 وإصابة 7 بانفجار في مصنع للأسمدة بالصين

لقي ستة أشخاص حتفهم وأصيب سبعة آخرون جراء انفجار بمصنع للأسمدة في شمال الصين.

وذكرت صحيفة الشعب اليومية الصينية "بيبولز ديلي تشينا" اليوم الخميس في حسابها الرسمي على تويتر أن الانفجار وقع في مصنع بمنطقة شانلي في إقليم "خيبي" مساء الأربعاء.

وأوضحت أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى، بينما تحقق السلطات في ملابسات الانفجار.

6 dead, 7 others injured after a fertilizer plant exploded in Xinle, North China's Hebei Province on Wednesday evening. The injured have been hospitalized and the investigation is ongoing. pic.twitter.com/hOISmv0WUp