وفاة وفقدان 34 مهاجراً قبالة ساحل إسبانيا

المصدر: وكالات

لقى ما لايقل عن 17 مهاجرا حتفهم وفُقد 17 آخرون في محاولة لعبور البحر المتوسط للوصول لساحل إسبانيا.

وقالت قوات الإنقاذ البحري الإسبانية في تغريدة الاثنين إنه تم انتشال 13 جثة من قاربين في بحر البوران، في الجزء الغربي من البحر المتوسط، في حين تم إنقاذ 80 آخرين.

وقد انتشلت قوات الحرس المدني الإسباني أربع جثث أخرى، عقب انقلاب قارب المهاجرين بمنطقة ليست ببعيدة عن الساحل الاندلسي.

ونقلت صحيفة ال بايس عن مسؤولين بعملية الإنقاذ إنه يتم إجراء تحقيق لمعرفة سبب الوفاة. وقد نجا 22 شخصا من الحادث.

وأفادت الصحيفة أن حصيلة القتلى مرشحة للزيادة في ظل استمرار السلطات البحث عن 17 شخصا مازالوا في عداد المفقودين.