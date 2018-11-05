العواصف تقتل أسرتين بمنزل واحد في جزيرة صقلية

المصدر: وكالات

لقي أفراد أسرتين تقيمان بمنزل واحد بجزيرة صقلية الإيطالية حتفهم غرقا عندما غمرت مياه نهر مسكنهم نتيجة أمطار غزيرة ورياح عاتية تجتاح البلاد.

وملأت المياه المنزل بمنطقة كاستلداتشا بإقليم باليرمو خلال لحظات لتقضي على سكانه التسعة. ونجا أب وابنته من الموت بعدما ذهبا للتسوق وكذلك شخص ثالث تسلق شجرة.

وترفع المأساة عدد القتلى جراء الأمطار والعواصف التي تجتاح إيطاليا إلى 12 على الأقل في صقلية وحدها بعدما توفي ثلاثة آخرين في سيارتهم بسبب المياه أيضا.

وتحدث رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي عن "مأساة هائلة" خلال زيارته للمناطق المتضررة في صقلية اليوم الأحد.

وتجتاح الأمطار والعواصف إيطاليا منذ عدة أيام واقتلعت ملايين الأشجار وعزلت قرى وطرقا.

وقالت وكالة الحماية المدنية الإيطالية إن عدد القتلى بسبب موجة الطقس السيء بلغ 17 شخصا دون حساب قتلى صقلية.

وكانت منطقتا ترينتينو وفينيتو الشماليتان من أكثر المناطق تضررا.

وقال حاكم فينيتو أمس السبت إن الخسائر الناجمة عن العواصف في المنطقة تقدر قيمتها بمليار يورو على الأقل.