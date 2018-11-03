فيديو..شجار بين سائق وسيدة يؤدي إلى مقتل جميع الركاب

المصدر: البيان الالكتروني

نشب شجار في حافلة بالصين نسيت امرأة أن تنزل في المحطة السابقة لها، فرفض السائق أن يتوقّف لها فدارت بينهما مشادة تطوّرت إلى شجار أدى إلى انقلاب حافلة من أعلى جسر وسقوطها في نهر، في حادث أسفر عن مقتل 15 شخصاً على الأقل، بحسب ما أعلنت الشرطة أمس الجمعة.

وبحسب صور التقطتها كاميرات مراقبة في الحافلة وبثتها السلطات لشرح ما جرى، تظهر سيدة وهي تضرب السائق على رأسه، ثم يردّ عليها بضربها وفق العربية نت.

وخلال الشجار يميل المقود بين يديه إلى اليسار فتسقط الحافلة من الجسر، في منطقة شونغكينغ جنوب غرب الصين.

وكان على متن الحافلة 15 شخصاً، وقد عثر على جثث 13 منهم حتى الآن.

وفسّرت الشرطة الحادث بأن السيدة البالغة 48 عاماً، أرادت أن توقف الحافلة بعدما نسيت أن تنزل في المحطة السابقة، ولما رفض السائق أن يتوقّف لها دارت بينهما مشادة تطوّرت إلى شجار.