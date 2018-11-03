مقتل 4 أشخاص جراء حريق بمنزل في لاتفيا

المصدر: (د ب أ)

قالت وكالة (ليتا) للأنباء، اليوم السبت، نقلا عن مسؤولين في قطاع مكافحة الحرائق إن أربعة أشخاص لقوا حتفهم جراء حريق في منزل في ريجا.

وأنقذت دائرة الطوارئ ستة أشخاص في وقت مبكر من اليوم من المبنى الذي شب فيه الحريق في عاصمة لاتفيا. واندلعت النيران في الطابق الثاني والسطح. ولم يتم تحديد مصدر الحريق على الفور، فيما فتح المسؤولون تحقيقا بشأن السبب.

ووفقاً لمسؤولي المطافئ، لقي 12 شخصاً حتفهم في حرائق في لاتفيا خلال الأسابيع القليلة الماضية. ومنذ بداية عام 2018، توفي 63 شخصًا نتيجة لحرائق، نشب معظمها بسبب الإهمال البشري.