البرازيل تعتزم نقل سفارتها للقدس

المصدر: برازيليا - أ.ف.ب

أكد الرئيس البرازيلي المنتخب جاير بولسونارو، أمس، أن بلاده ستنقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس، في إجراء يثير جدلاً كبيراً سبق أن أقدم عليه نظيره الأميركي دونالد ترامب. وكتب بولسونارو على «تويتر»: «كما سبق أن أعلنّا خلال الحملة الانتخابية، نعتزم نقل سفارة البرازيل إلى القدس».

وأضاف في مقابلة نُشرت أمس مع صحيفة «إسرائيل هايوم»: «عندما كنت أُسأل خلال الحملة ما إذا كنت سأفعل ذلك بعد أن أصبح رئيساً، كنت أجيب: نعم».

يشار إلى أن بولسونارو (63 عاماً) فاز، الأحد الماضي، في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية البرازيلية التي أدلى خلال حملتها بتصريحات عنصرية. يُذكر أن السفارة الأميركية تم نقلها إلى القدس في 14 مايو الماضي، قبل أن تعلن غواتيمالا وبنما أنهما ستحذوان حذو واشنطن، لكن بنما تراجعت.