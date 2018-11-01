انتشال الصندوق الأسود للطائرة الإندونيسية المنكوبة

المصدر: وكالات

ذكرت تقارير محلية إندونيسية أن فرق البحث تمكنت من انتشال الصندوق الأسود للطائرة التابعة لشركة "ليون إير" التي تحطمت هذا الأسبوع وعلى متنها 189 شخصا.

وعثر غواص من البحرية على الصندوق في حالة جيدة على عمق 30 مترا تحت سطح البحر، حسبما أفادت قناة "مترو تي في" المحلية.

وقال أحد الغواصين الإندونيسيين الذين يبحثون عن الصندوقين الأسودين لطائرة سقطت في البحر هذا الأسبوع إنهم استخرجوا صندوقا من بين حطام الطائرة التابعة لشركة (ليون إير) ووضعوه على سفينة على سطح البحر.

وعلى سطح السفينة بارونا جايا قال الغواص الذي عرف نفسه باسم هيندرا لتلفزيون (مترو تي.في) "بحثنا واستخرجنا الصندوق الأسود" من بين الحطام في قاع البحر.

وأضاف قائلا إن الصندوق لونه برتقالي وسليم، دون أن يحدد إن كان الصندوق الذي استخرجوه هو مسجل بيانات الرحلة أم مسجل قمرة القيادة.

كانت الفرق الأرضية قد فقدت الاتصال بالرحلة (جيه.تي610) التابعة لشركة الخطوط الجوية منخفضة التكلفة (ليون إير) بعد 13 دقيقة من إقلاع الطائرة في وقت مبكر يوم الاثنين من جاكرتا في طريقها إلى بلدة بانكال بينانج التي تشتهر بإنتاج القصدير.

والطائرة من طراز (بوينج 737 ماكس 8).