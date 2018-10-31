ارتفاع عدد قتلى عواصف إيطاليا إلى 11

المصدر: (رويترز)

لقي ما لا يقل عن 11 شخصاً حتفهم في عواصف عاتية اجتاحت إيطاليا لليوم الثالث على التوالي الثلاثاء، مغرقة كذلك أجزاء كثيرة من مدينة البندقية.

ولا تزال المياه تغمر ساحة القديس مارك في البندقية لليوم الثاني وكذلك كاتدرائية مجاورة تحمل نفس الاسم ارتفع منسوب المياه فيها إلى 90 سنتيمترا.

وذكرت وسائل الإعلام الإيطالية أن هذه هي المرة الثانية في القرن الحالي التي تغرق فيها الكاتدرائية والخامسة التي تشهد فيها مثل هذا المستوى المرتفع من المياه في تاريخها الذي يبلغ ألف عام.

وجرى الإبلاغ كذلك عن أضرار واسعة النطاق في بلدات ومدن في شمال وجنوب ووسط إيطاليا.

ونجم معظم حالات الوفاة عن سقوط أشجار بعد أن ضربت البلاد ريح سرعتها 150 كيلومترا في الساعة.