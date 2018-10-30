تقرير يكشف مفاجأة عن الطائرة الإندونيسية المنكوبة

المصدر: د ب ا

أفاد موقع معني بالسلامة الجوية أن الطائرة الإندونيسية التي تحطمت في البحر وعلى متنها 189 شخصا كانت قد سجلت قراءات "غير جديرة بالثقة" للارتفاع والسرعة في رحلتها السابقة.

وتحطمت الطائرة (بوينغ 737 ماكس 8)، التي تديرها شركة الطيران منخفض التكاليف "ليون إير" أمس الاثنين، بعد نحو 13 دقيقة فقط من إقلاعها من مطار سوكارنو هاتا الدولي في جاكرتا.

وقال المسؤولون إنهم لا يتوقعون العثور على أي ناجين من الحادث.

وأفاد موقع "أفيشن-سيفتي دوت نت" أن الطائرة سجلت في رحلتها السابقة، والتي قطعتها من دنباسار إلى جاكرتا، "قيما غريبة للارتفاع والسرعة فور إقلاعها".

وكان السجل الفني لتلك الرحلة، والذي حصل الموقع الإلكتروني عليه، قد جاء فيه أنه "تم رصد سرعة طيران غير موثوق بها وارتفاع متضارب عقب الإقلاع".

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة "ليون أير"، إدوارد سيريت، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الثلاثاء أن الطائرة تعرضت للمشكلات التي جاءت في تقرير الموقع خلال رحلتها السابقة للرحلة المنكوبة، وقال "ولكن تم حل المشكلات خلال الليل (قبيل إقلاع الرحلة المنكوبة)".

وردا على سؤال من وكالة الأنباء الألمانية حول ما إذا كانت الطائرة قد شهدت المشكلات نفسها خلال الرحلة المشؤومة، قال سيريت: "فلننتظر التحقيق الذي تجريه اللجنة الوطنية لسلامة النقل".

وقال موقع "أفيشن-سيفتي دوت نت" إن رحلة ليون أير المنكوبة شهدت أيضا تسجيل قيم غريبة.

وأفاد أن "بيانات الارتفاع التي تم إرسالها ... استمرت في إظهار نمط غريب الأطوار، حيث تباينت بين 4500 و5350 قدما. ثم تراجعت القيم حتى فقد الاتصال الساعة 0632".

وقال سيريت أمس الاثنين أن الطيار، وهو هندي لديه خبرة 6 آلاف ساعة طيران، قد طلب العودة إلى المطار بسبب مشكلة غير محددة.

وقال سويرجانتو تجاهجونو، رئيس اللجنة الوطنية لسلامة النقل، إنه يأمل في العثور على الصندوقين الأسودين للطائرة في أقرب وقت ممكن.

ويمكن أن يلقي الصندوقان، مسجل الصوت في قمرة القيادة وسجل بيانات الطائرة، الضوء على سبب الحادث.

وقال: "نأمل في ألا يكونا بعيدين للغاية عن جسم الطائرة الرئيسي".